CTE, görevde yükselme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sonuçlarını açıkladı.
|25 Nisan 2019 16:42
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Milli Eğitim Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sonuçlarını açıkladı.
23.03.2019 Tarihli Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı, Sonuç Bilgisi
Sonuçlar için TIKLAYINIZCTE'den, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu
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