Asansör yerine merdivenleri kullananları elmayla ödüllendirdiler
|25 Nisan 2019 16:54
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Gelecek Benim, Gelecek Biziz Topluluğu üyeleri, Turizm Fakültesinde asansör yerine merdiven kullanan çalışan ve öğrencilere elma ikram etti.
Uluslararası Spor ve Kültür Birliği tarafından yürütülen "Şimdi Hareket Zamanı (Now We Move)" kampanyasına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de destek verdi.
Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık koordinatörlüğünde, Gelecek Benim, Gelecek Biziz Topluluğu üyeleri, Turizm Fakültesinde binasındaki asansörleri kullanıma kapattı. Bununla, öğrenciler ile çalışanların merdivenleri kullanması teşvik edildi.
Etkinlik kapsamında grup üyeleri, merdivenleri kullananlara da elma ikram etti.
MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de kampanyaya destek vermek amacıyla merdivenleri kullandı.
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