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Başkentte motorize yunus ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Çankaya ilçesinde otomobille çarpışan motorize ekipte görevli iki polis memuru yaralandı
|25 Nisan 2019 17:05
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus ekipleri, Söğütözü Caddesi'nde seyir halindeki Murat G'nin kullandığı 06 AC 9772 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan iki polis memuru yaralandı.
Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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