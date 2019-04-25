Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Dur ihtarına uymayan araçtan polise ateş
Kayseri'de polis ekiplerine ateş açıp araçla kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
|25 Nisan 2019 17:02
|Yazdır
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve polise ateş açan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Eğribucak Caddesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan araçtaki Ç.K, uzaklaştığı sırada polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Takibe alınan ve bir süre sonra duran araçtan inen Ç.K, elinde silahla kaçmaya çalıştı.
Müstakil evlerin bulunduğu mahallede bir tarlada etrafı sarılan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı. 16 ayrı suçtan arandığı öğrenilen Ç.K, emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı
26 Nisan 2019 17:02
|Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
26 Nisan 2019 16:27
|155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
26 Nisan 2019 16:07
|Küçükçekmece'deki sapık tutuklandı
26 Nisan 2019 14:11
|Rüşvet operasyonunda 4 İKM'ye gözaltı
26 Nisan 2019 14:00
|Rabia Naz dosyasına Mahkeme'den erişim yasağı
26 Nisan 2019 13:51
|Emekli polis memuru kazada öldü
26 Nisan 2019 13:44
|Mahkeme istinat duvarının müteahhidini tutukladı
26 Nisan 2019 12:22
|Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı
26 Nisan 2019 12:11
|Mahkeme, tüketiciye yüzde 120 faiz uygulayan bankayı haklı buldu
26 Nisan 2019 11:55