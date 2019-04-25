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Küçükçekmece'deki cinsel saldırıda, zanlı Pakistan uyruklu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan failin yakalandığını açıkladı
 25 Nisan 2019 17:12
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Küçükçekmece'deki cinsel saldırıda, zanlı Pakistan uyruklu

DHA, gözaltına alınan şüphelinin 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. olduğunu duyurdu. M.V. ile birlikte 2'si Türk 8 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükselmiş oldu.

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlının da aralarında olduğu 2'si Türk, 7'si yabancı uyruklu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem İstanbul Valiliği hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün faili yakalama konusunda çalışma yaptıklarını belirtti. Bakan Soylu, ''İlgili fail yakalandı. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"CİDDİ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Çocuğun babasıyla telefonda görüştüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade eden Soylu, "İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı. Soylu, olayın medeniyete ve toplumsal ahlaka uygun olmadığını, ancak toplumun kınadığı böyle durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.

DHA: GÖZALTINA ALINAN FAİL 18 YAŞINDA VE PAKİSTAN UYRUKLU

Bu arada Demirören Haber Ajansı (DHA) şüphelinin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandığını duyurdu. Zanlının 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

M.V. ile birlikte 2'si Türk 8 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

1,5 YIL ÖNCE KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE'YE GİRMİŞ

M.V.'nin 1,5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı öğrenildi.

CANİYİ 50 KİŞİLİK ÖZEL EKİP ARADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de, olayı araştırması için 50 kişilik özel bir ekip oluşturdu. Mahalleli tarafından bulunan bir cep telefonunun da emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi. Çevredeki tüm MOBESE ve güvenlik kameraları da mercek altına alındı.
NTV
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