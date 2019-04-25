Dolar günü 5,94 liradan tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|25 Nisan 2019 17:16
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8840
|5,8850
|5,9460
|5,9470
|Avro
|6,5890
|6,5900
|6,6380
|6,6390
|Sterlin
|7,5920
|7,6300
|7,6440
|7,6820
|İsviçre Frangı
|5,7590
|5,7880
|5,8060
|5,7930
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8400
|5,9100
|5,9050
|5,9750
|Avro
|6,5300
|6,6100
|6,5700
|6,6600
|Sterlin
|7,4990
|7,6590
|7,5660
|7,7620
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