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Turgutlu'nun toplam borcu 36 milyondan fazla

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu halkına verdiği sözü tuttu ve 'şeffaf belediyecilik' sözünden hareketle Turgutlu Belediyesi'nin 9 Nisan 2019 tarihi itibariyle borç durumunu açıkladı. Başkan Akın, Personel A.Ş. de dahil olmak üzere Turgutlu Belediyesi'nin toplam borcunun 36 milyon 714 bin 26 lira 73 kuruş olduğunu açıkladı
 25 Nisan 2019 17:30
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Turgutlu'nun toplam borcu 36 milyondan fazla

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'in Turgutlu Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada belediyenin 9 Nisan 2019 tarihi itibariyle toplam borcunun 36 milyon 714 bin 26 lira 73 kuruş olduğunu açıkladı. Başkan Akın, "Seçim çalışmalarımızda sahada dedik ki 'şeffaf belediyecilik yapacağız. Turgutlu Belediyesi halklın belediyesi olacak. Turgutlu Belediyesi'nin alacağı nedir, vereceği nedir her ay basın bülteniyle halkımızla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bugün de 9 Nisan tarihi itibariyle bu konuda halkımıza bilgi vermek istiyorum. 9 Nisan 2019 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna 42 bin 206 lira 76 kuruş, Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 3 milyon 747 bin 333 lira 64 kuruş, Yatırım İzleme Kültür Varlıkları Payı olarak 664 bin 66 lira, banka kredileri olarak 5 milyon 739 bin 835 lira 87 kuruş, İlbank Kredisi olarak 6 milyon 226 bin 235 lira 75 kuruş, İlbank yapılandırması olarak 534 bin 163 lira 83 kuruş, çeşitli emanetler olarak 4 milyon 536 bin 736 lira, geçici teminatlar olarak 343 bin 280 lira 80 kuruş, kesin teminatlar olarak 446 bin 795 lira 56 kuruş, piyasa borcu yani esnaflarımıza olan borç 10 milyon 638 bin 279 Lira 58 kuruş olmak üzere toplam borç 32 milyon 918 bin 963 lira kuruştur. Personel A.Ş.'nin piyasa borçları 57 bin 326 lira 30 kuruş, icra kesintileri 25 bin 975 lira 41 kuruş, trafik cezaları bin 146 lira 80 kuruş, vergi borçları 3 milyon 598 bin 689 lira, BES kesintileri 111 bin 985 lira olmak üzere toplam 3 milyon 795 bin 62 lira 94 kuruştur. Tüm toplamda borç 36 milyon 714 bin 26 lira 73 kuruştur. Alacaklarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir, en kısa zamanda da gereği yapılacaktır." dedi.

İhlas Haber Ajansı
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