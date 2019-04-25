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Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik değişikliği şart gözüküyor!

Diş, Eczacılık, Tıp ve Veterinerlik Fakültesi gibi yüksek lisansa denk sayılan alanlardan yapılacak öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik sorunu yaşanıyor !
 25 Nisan 2019 17:40
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Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik değişikliği şart gözüküyor!

Bildiğiniz üzere, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"le Öğretim Görevlisi alımlarında düzenlemeye gidildi.

Mezkür yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır." düzenlemesi ve aynı maddenin 4 üncü fıkrasındaki "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır." hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 21 UZMANLIK ALANI haricindeki TÜM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alımlarında "TEZLİ YÜKSEK LİSANS" mezunu şartı ilanlarda mutlaka yer almalıdır.

Ancak, yönetmeliğin yayımından sonra öğretim görevlisi ilanlarında üniversiteler sıkça hataya düştüğünden, 04 Ocak 2019 tarihli haberimizde konuyu gündeme getirmiştik.

Fakat, aradan geçen sürede üniversitelerin bu konuda hatalı ilanları halen devam etmekte olup, konuyu bu sefer farklı bir yönden ele alarak yeniden dikkat çekmek istiyoruz.

Adıyaman Üniversitesince 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 7 Öğretim Görevlisi kadrosunun tamamında "LİSANS MEZUNU ŞARTI" aranmıştır.

İLAN EDİLEN KADROLAR

Bilindiği gibi, 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin Doktora Programına Başvuru ve Kabule ilişkin hususları düzenleyen 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; "TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNER, ECZACILIK FAKÜLTELERİ ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir." hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde, -Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık- Fakültelerinden mezun olanlar ilgili yönetmelik çerçevesinde doğrudan Doktora programlarına başvuru yapabilmektedir. Bu fakültelerden mezun olanlar yüksek lisansa denk sayıldığı için Doktoraya başvuruda ayrıca tezli yüksek lisans mezuniyeti şartı aranmamaktadır.

Ancak, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince, -Adıyaman Üniversitesi Özelinde- olduğu gibi bu alanlarda ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında lisans mezuniyeti şartı aranması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Kişinin Eczacılık Fakültesinden mezun olması Doktoraya girişte bir hak iken, Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bu kişilere ayrı bir imtiyaz tanınmamaktadır. Dolayısıyla üniversitelerin de bu fakültelerden mezunları öğretim görevlisi olarak istihdam edeceği alanlarda tezli yüksek lisans mezuniyeti şartı araması yürürlükteki yönetmeliğin gereğidir.

Son olarak, Adıyaman Üniversitesinin -Ebelik- alanında çıktığı Öğretim Görevlisi ilanı yukarıdaki açıklamalar dışında ayrıca değerlendirildiğinde, yönetmelik gereğince tezli yüksek lisans mezunu şartı aranmadığı için hatalı olup, iptal edilmesi hususu üniversitenin takdirindedir.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

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