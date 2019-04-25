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Bolu'da, işten çıkarılan belediye işçileri eylemlerine devam ediyor

Bolu'da, işten çıkarılan 97 işçi arasında yer alan yaklaşık 20 temizlik işçisi, Bolu Belediyesi önündeki oturma eylemlerine 2'inci günde devam ediyor
 25 Nisan 2019 17:45
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Bolu'da, işten çıkarılan belediye işçileri eylemlerine devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Aralık 2018 tarihinden sonra belediyede işe alınan 97 işçinin işten çıkarılması talimatını verdi. İşten çıkarılan 97 işçi arasında yer alan temizlik işçileri ve aralarında Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'inde bulunduğu sendika temsilcileri, dün Bolu Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından oturma eylemi başlattı.

Bolu Belediye binasının önünde devam eden oturma eyleminin 2'inci gününde basın açıklaması yapan Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Bolu Belediyesi'ndeki 97 arkadaşımız kapının önüne konuldu. Bir arkadaşımız intihara kalkıştı. Belediye Başkanı'nı uyarıyoruz. Zulmetmeyi bırakın. İşçilerin ekmeğiyle oynamayı bırakın. İşçilerin alın teriyle uğraşarak hiçbir yere ulaşamazsınız. Belediye Başkanı'mızdan rica ediyoruz. Bu arkadaşlarımızı tekrar işine iade edin" dedi.

İmza kampanyası düzenlediklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Özdemir, "Şimdi çadır kuracağız. Valilikten 2 gündür izin bekliyoruz. Çadır kurup eylemimize devam edeceğiz. Bugün imza kampanyası da başlattık. Bolulu hemşehrilerimiz bize tam destek veriyorlar. Eylemimiz 1 Mayıs'a kadar devam edecek. 1 Mayıs'ta yine işçi arkadaşlarımızdan burada toplanmalarını, direnişimize destek vermelerini istiyoruz. Daha sonra belediye başkanı ile görüşeceğiz. Arkadaşlarımızın işe iadesi için bütün mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının yaklaştığını da hatırlatan Halil Özdemir, "Önümüz Ramazan ayı. Ondan sonra bayram geliyor. Bunların çocukları var, borçları var, kredieri var. Sormadan, konuşmadan 'ben sizi işten atıyorum' diyerek mağdur etmek ne vicdana ne de merhamete sığar" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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