İBB, veri kopyalamayı durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatayı aldığı günün ertesinde, Teftiş Kurulu başkanlığına bir yazı yazmış ve müfettiş isimlerini de vererek bir komisyon oluşturulması, gerekiyorsa dışarıdan uzman alınarak, Büyükşehir ve bağlı iştiraklerindeki tüm verilerin kopyalanmasını istemişti.

Ak Parti Meclis üyeleri bu işleme dava açmıştı ve olayın aciliyetine binaen kopyalama işleminin durdurulmasına karar vermişti

Mahkeme kararında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin neden kopyalama işlemine gerek duyduğunu açıklaması istenmişti.

Siyasetçiler ve kamuoyu, zaten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinin altında bulunan verilerin ayrıca kopyalanmasının amacının ne olduğunun açıklanması gerektiğine dikkat çekmişlerdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklama, söz konusu talimatın, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önceden 18 Nisan 2019 tarih ve 96514166-903.05-56/64220 sayıl, Teftiş Kurulu Başkanlığımızın inceleme yapmasına ilişkin ihdas edilen yazımız, İBB tarafından incelenmiştir. Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi ve teftiş kurulu başkanlığımızın, yeniden değerlendirilmesi konusundaki görüşlerine iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu yüzden söz konusu talimat, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bahse konu hususların yeniden değerlendirilmesinin akabinde gerek görülmesi halinde idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen içeriğe ilişkin çerçeve ve Teftiş Kurulu Başkanlığımız tarafından belirlenen içeriğe ilişkin çerçeve dikkate alınarak, yeni bir işlem tesisi düşünülebilecektir."