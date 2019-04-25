Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi
|25 Nisan 2019 18:05
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlıgı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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