FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
|25 Nisan 2019 18:11
|Yazdır
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Fatih Tüysüz katıldı.
Önceki duruşmalardaki savunmalarını yineleyen Tüysüz, örgütle bağının bulunmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı
26 Nisan 2019 17:27
|Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis
26 Nisan 2019 17:21
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
26 Nisan 2019 17:03
|Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi
26 Nisan 2019 16:36
|HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı
26 Nisan 2019 16:09
|FETÖ sanığı bildiklerini anlatınca tehdit edilmiş
26 Nisan 2019 15:21
|Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
26 Nisan 2019 14:56
|Gri listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
26 Nisan 2019 14:43
|Adana'daki FETÖ davasında 6 kişiye hapis
26 Nisan 2019 14:39
|FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
26 Nisan 2019 14:07