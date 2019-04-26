Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek

Toplu taşımda Ücretsiz ve indirimli taşımanın mevzuat dayanağı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer almaktadır.

Bu kararın 3. maddesine 2002 yılında yapılan ekleme şu şekildedir:

"Madde 3 - Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşım hizmetlerinden faydalanmayla sınırlı olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılar ile basın kimlik kartı sahipleri, belediye zabıtası kadrosunda görev yapan personel bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Ancak söz konusu bu düzenlemenin Marmaray'ı kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu olmaktaydı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, 2002/3700 tarihli bakanlar Kurulu Kararıyla, öğretmenler, polisler, basın mensupları ve PTT personeline tanınan ücretsiz veya indirimli taşıma hakkının Marmaray'ı kapsamadığını belirtti.