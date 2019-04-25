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Küçükçekmece cinsel istismar olayıyla ilgili gözaltı sayısı 1'e düştü

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda olayıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken 2 Türk'ün ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltındaki şüphelinin Urduca konuştuğu için tercüman beklendiği öğrenildi
 25 Nisan 2019 18:16
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Küçükçekmece cinsel istismar olayıyla ilgili gözaltı sayısı 1'e düştü

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden oluşan özel bir ekip kurulmuştu. Olayın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit ettiği Pakistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V.'yi dün akşam evine yaptığı baskında gözaltına aldı. M.V. ile birlikte 2'si Türk 8 kişi daha gözaltına alındı.

2 Türk serbest bırakıldı, 6 şüpheli sınır dışı edilecek

Alınan bilgiye göre, emniyete götürülen 2 Türk vatandaşının olay yerinin yakınlarındaki güvenlik kamera görüntülerinin açısına girdiği için gözaltına alındığı, ifadelerinin alınmasının ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca zanlıyla birlikte gözaltına alınan 6 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Pendik'teki göç idaresine sevk edildiği öğrenildi.

Şüphelinin sorgusu tercüman eşliğinde yapılacak

Emniyette sorgusu devam eden zanlı M.V.'nin Urduca konuştuğu için tercüman beklendiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan gözaltına alınan M.V. dışında diğer şüphelilerin de kan örneklerinin alındığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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