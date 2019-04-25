Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bitlis'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 34 yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 34 kişi yaralandı
|25 Nisan 2019 18:25
|Yazdır
İlçe girişindeki kavşakta, Mehmet Zeki Çınar yönetimindeki 65 EA 361 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Cevat Akdağ'ın kullandığı 22 BE 825 plakalı tır çarpıştı.
Kazada sürücüler ile devrilen otobüsteki 32 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı
26 Nisan 2019 17:02
|Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
26 Nisan 2019 16:27
|155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
26 Nisan 2019 16:07
|Küçükçekmece'deki sapık tutuklandı
26 Nisan 2019 14:11
|Rüşvet operasyonunda 4 İKM'ye gözaltı
26 Nisan 2019 14:00
|Rabia Naz dosyasına Mahkeme'den erişim yasağı
26 Nisan 2019 13:51
|Emekli polis memuru kazada öldü
26 Nisan 2019 13:44
|Mahkeme istinat duvarının müteahhidini tutukladı
26 Nisan 2019 12:22
|Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı
26 Nisan 2019 12:11
|Mahkeme, tüketiciye yüzde 120 faiz uygulayan bankayı haklı buldu
26 Nisan 2019 11:55