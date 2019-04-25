Özel: Suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasına ilişkin, "Suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret eden Özel, yeni görevinde başarılar diledi.

Özel, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP heyetinin ulaştığı bulgulara göre, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının organize ve planlı olduğunu savundu.

Bu bulgularla soruşturmanın genişletilmesi için ilgili savcılığa başvuracaklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Jandarma olaya dışarıdan da çok fazla kişinin geldiğini, olayda 39 kişinin aktif provokatör olarak rol aldığını ve olayın organize bir saldırı olduğunu fezlekeye geçirmişken, kendisi adına görev yapan jandarmanın hilafında, Süleyman Soylu'nun 'Organizasyon yok' demesinin aslında idari bir açıklama değil, siyasi bir suç örtme olduğu açıkça ortadadır. Bugüne kadar medyada yer almayan, bir inşaatta demir çubukların istiflendiği ve oradan aşağı atıldığı, yine bir çatı katına önceden istiflenmiş sopaların bir kişi tarafından aşağıdaki belli gruplara dağıtıldığı ve planlı, programlı olarak kitlenin bir yerden bir yere doğru yönlendirilirken önde bulunanlara, 'Vur, neden vurmuyorsun? Sen de vursana. Onlar bize vuruyor, siz kendinizi neden savunmuyorsunuz' ifadeleri, yumruk atan kişinin ifadesine de yansımıştır."

Olayda çok açık bir provokasyon olduğunu iddia eden Özel, "Bu konu, Süleyman Soylu'nun insafına ve vicdanına bırakılmayacak kadar ciddi bir konudur. Süleyman Soylu'ya bırakılırsa eğer partisini de devleti de mahcup edecektir. Biz suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ziyaretinde, partisinin Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Ertacı, belediye meclisi üyeleri ve partililer eşlik etti.