Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı

SORU: 10.04.1977 doğumluyum. 2000 yılında üniversite bitirdim. 21.03.2001-21.11.2001 tarihleri arasında 8 ay askerlik yaptım. 18.01.2003 tarihinden itibaren 2200 gün SSK lı olarak hizmetim var. 21.06.2010 tarihinden itibaren %41 engelli raporuyla memur olarak halen görev yapmaktayım. Tahmini emeklilik tarihi nedir? cevabınızı mail yoluyla bekliyorum. İyi çalışmalar.

CEVAP: 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olanlar hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce ve 23/05/2002 tarihine kadar sigortalı hizmetlerin en az 3 yıl ve daha fazla olması halinde ise 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun emeklilik yaş hükümleri esas alınır.

Ancak, engelli emekliliğinde emeklilik yaş grubu bulunmaz, sadece engellilik oranı ile sigortalılık süresi esas alınır, bu esas 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde gösterilmiştir.

Engelli memurların hem hizmet hem de sigortalılık sürelerinde memurluk dışındaki sigortalı çalışmalar da dikkate alınır.

5510 a göre yaşlılık aylıklarının hesaplanmasında tüm çalışma sürelerindeki prime esas kazanç tutarları bağlanacak aylık tutarını belirler.

Emekli ikramiyesi hesaplama sistemi 5510 ve 5434 için aynıdır, bir değişiklik içermez.

5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde belirtilen engellilik emekliliği, yani engellilikten dolayı yaşlılık aylığına hak kazanılması için;

- Engelli aylık bağlanmasında, şayet göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanamadığından, bu durumda olanların, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün Sosyal Güvenlik Kurumuna primlerinin yatırılmış olması gerekiyor.

- Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca memurun çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu kararı verilen memurların, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğu kararı verilen memurlar için ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK. primlerinin yatırılmış olması gerekiyor.

Bu açıklamalarımız bağlamında;

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu durumunuzu inceleyip engellilik oranınızın % 40 ila 49 arasında olduğunu karar vermesi halinde, 18/01/2003 + 18 = 18/01/2021 tarihinde sigortalılık sürenizi doldurmuş olursunuz + bu tarihte veya daha sonraki bir tarihte 4680 gün prim yatırılmış hizmetleriniz de olduğunda engelliliğinizden dolayı Kurumunuz kanalı ile müracaatınız halinde aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.