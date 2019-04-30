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Memur, ücretsiz izindeyken sosyal güvenliği devam eder mi?

Devlet memurlarının, ücretsiz izin aldıkları dönemde sosyal güvenlikleri devam eder mi?
 30 Nisan 2019 14:05
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Memur, ücretsiz izindeyken sosyal güvenliği devam eder mi?

Ücretsiz iznin yoğun olarak kullanıldığı durumlar genel olarak doğum sonrası izinler olmaktadır. Ayrıca, yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiş olan ücretsiz izin alma durumları bulunmaktadır. Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşlarda hizmet alma, mesleki bilgilerini artırma amacıyla yine yurtdışına gitme, mazeret izni vb. gibi. Yine personel kanunlarında belirlenmiş olan izinler gibi.

Memurlar bu tür nedenlerle kullanacakları ücretsiz izin süresince memurluk sıfatları ortadan kalkmamaktadır. Şayet memur ücretsiz izin bitiminde görevine başlamaz ise müstafi sayıldıktan sonra memurluk sıfatı ortadan kalmaktadır. Zira bu süre içerisinde memurun kadrosunun kalkmaması, ücretsiz izin bitiminde yine kendi kadrosuna dönüş yapması bu durumu kesinleştirmektedir.

Ücretsiz izin süresince memurun statüsünün korunmuş olduğu, yine bu süre zarfında genel sağlık sigortasının Kurumlar tarafından karşılanması olması da gösterilebilir.

Bu bağlamda, memurlar şayet ücretsiz izne ayrıldıklarında başka bir iş, yani bir işverene tabi çalışma, kendi adına çalışma durumlarında memurların memurluk dışında başka işleri yapma yasaklarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Yani zorunlu sigortalılık hallerine tabi olarak çalışma yapılması yasak olur. Ayrıca ücretsiz izin döneminde yapılan çalışmalar olduğunda bu çalışmaların emeklilik hizmet sürelerine eklenmesi gibi bir durumda kazanılmaz.
Memurlar.Net - Özel

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