1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkı

Engelli çocuğu bulunan kadın memurların emeklilik açısından sosyal güvenlik hakları nasıl olmaktadır?
 04 Mayıs 2019 10:51
Yazdır
Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28 de bulunan hüküm;

"Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. "

Hükmün yorumu;

5510 sayılı Kanunla getirilen iyi bir düzenleme ile başka birinin devamlı bakımını takip etmesi gerekecek derecede engelli çocuğu bulunan kadın memurların her çalıştıkları sürenin dörtte biri çalışma sürelerine eklenmektedir. Yani bazı memurların görevleri icabı yararlandığı fiili hizmet süresi zammı gibi her yıl 12 ay değil 15 ay olmaktadır.

Ancak, bu uygulama ilk defa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2008 yılı Ekim aybaşından uygulanmak üzere getirildiğinden, bu tarihten önceki çalışma süreleri için bir süre eklemesi olmamakta, bu tarihten itibaren çalışma süreleri için ek süre eklenmektedir.

Bu durumda olanların engelli çocuklarının durumlarını sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri gerekir, bu raporların da daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekir.

Çalışma hizmet sürelerine eklenilen her süre kadın memurun emeklilik yaş grubunu da daha önce tamamlamasına katkı sağlamaktadır, yani emeklilik yaş gruplarından da bu sürelerin dörtte biri indirilmektedir.

Hem 5434 e tabi kadın memurlar, hem de 5510 a tabi kadın memurlardan bu durumda olanlar yararlanmaktadırlar. Ancak 5434 e tabi memurların 2008 yılı Ekim ayından önce geçen süreler için ek hizmet ilavesi yoktur. Yalnızca 2008 yılı ekim ayından başlayarak geçen süreler eklenir.

Bu eklenen ilave süre sadece bir çocukla sınırlı olmaktadır.

- Bu ekleme süreler, yalnızca kadın memurlara verilmekte, malul çocuğu bulunan erkek memurlara verilmemektedir.

Genel Değerlendirmemiz:

Malul çocuğu bulunan kadın memurlar için önemli bir uygulamadır. Ancak malul çocuğu bulunan babaların da bu kapsama alınmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

Malul çocuğu olan babaların da ek sürelerden yararlanmalarını sağlayacak bir değişikliğin olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Engellilere rapor kolaylığı
26 Şubat 2019 15:24		 Engelli yönetmeliği değiştiği için raporları değiştirmeye gerek var mı?
22 Şubat 2019 15:50
Engelli memurun yer değişikliğine dair DPB'den görüş
10 Aralık 2018 12:08		 2008 sonrası girişli memurlarda engellilikten emeklilik nasıl gerçekleşir?
06 Aralık 2018 10:06
Yüzde 40 engelli olan hangi hizmet süresiyle emekli olur? 15, 16, 18 yıl mı?
25 Ağustos 2018 10:58		 Engelli aile bireyi olan memur, birden fazla kez yer değiştirebilecek
09 Temmuz 2018 00:03
Engelli aylığında, görev öncesi ve sonrasının farkı?
08 Nisan 2018 20:03		 Ağır engelli çocuğu bulunan kadın memura tanınan erken emeklilik hakkı
30 Mart 2018 00:05
Engelli memura tanınan özre bağlı yer değişikliği hakkı, hangi kamu kurumlarını kapsar?
27 Ocak 2018 10:45		 Emekli veya dul ve yetimler, aylık almaktayken çalışmaya başlarsa, aylıkları kesilir mi?
20 Ağustos 2017 12:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma12:11 - İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu11:56 - 'Ramazanda sürücüler daha dikkatli olmalı'11:55 - Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı11:49 - Feyzioğlu'ndan 'Bugün sandığa sahip çıkma zamanıdır' açıklaması11:44 - Eski hakim FETÖ ablası çıktı11:15 - Ayşen Gruda'ya hakarete soruşturma11:11 - Gram altın 5 aydır değer kazanıyor10:53 - Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı10:51 - Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkı
10:50 - Kulak kıllarını yakmak isteyince... Eşiyle birlikte yandı10:46 - Kaçak FETÖ'cü Bigadiç'te yakalandı10:42 - 'Basın özgürlüğü tartışmaları, medya alanıyla ilgisini yitirdi'10:41 - Mübaşirin intihar etmesine neden olan tefeciler tutuklandı10:41 - Güvenlik güçlerinin ailelerle iş birliği, örgütteki çöküşü hızlandırdı10:25 - İçişleri: 2019'un ilk 4 ayında 127 terörist öldürüldü10:22 - ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar09:59 - 'Asayiş uygulamalarına dijital sistemleri entegre ettik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Memura 1 derece talep edilecek
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Komutan daha ne yapsın?
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
Erdoğan: Kafalarında Türk baharı var
TBMM'nin en genç milletvekili Malezya'nın en genç bakanıyla görüştü
Adana'da yolcu otobüsü kazası: 2 ölü 23 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alarm olarak cep telefonunu kullanmak 1
kdv 1
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 1
büyük çamlıca camisi 7
Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği 2
Kafada fillerin tepişmesi 4
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 5
bella 3
Her şeye yetişmek 3
Mustafa Pektemek 1
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Çipas 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam