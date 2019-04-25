Erzurum'da kayıp Furkan'ın babası tutuklandı
|25 Nisan 2019 19:07
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Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y.'nin İlçe Jandarma, AFAD ve emniyet güçlerince aranmaya devam edildiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla şüpheliler dede E.Y., babaanne H.S.Y., amca Y.Y ve F.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Adliye makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve H.S.Y. serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden baba F.Y. tutuklanırken amca Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan baba F.Y'nin, AFAD ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katıldığı fotoğraf ortaya çıktı.
(ÖB-AT-ÖZ-Y)
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