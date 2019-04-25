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23 yıl sonra dünyaya iki gözüyle baktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Salih Akkuş'un göz kapağı düşüklüğü nedeniyle doğuştan kapalı olan sol gözü, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla açıldı.
 25 Nisan 2019 19:10
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23 yıl sonra dünyaya iki gözüyle baktı

Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünde ikamet eden Salih Akkuş'un sol göz kapağı doğduğu günden beri kapalıydı. Göz kapağı düşüklüğü nedeniyle doğuştan sol gözü kapalı olan 23 yaşındaki Akkuş, tedavi için başvurduğu Tatvan Devlet Hastanesinde sağlığına kavuştu. Salih Akkuş, gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde 23 sonra ilk kez iki gözüyle görmeye başladı. Yapılan başarılı ameliyat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, başarılı ameliyat ve tedavilerle bölgeye iyi bir sağlık hizmet sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Hastanede yeni bir başarılı ameliyat daha gerçekleştirdiklerini kaydeden Başhekim Eren, "23 yaşında genç bir hasta bize başvurdu. Doğuştan beri sol göz kapağının düşüklüğü sebebiyle bir gözünü hiç kullanamıyordu ve o gözü hiç görmüyordu. Hatta bu sebeple engelli olarak eğitim öğretim görmüş, askerlikten muafiyet almış. Bu hastamızın daha önce başvurduğu merkezlerde ameliyat planlanmamış. En son bizim göz hastalıkları polikliniğimize başvurdu. Göz doktorumuz ve plastik cerrahi doktorumuz hastamız için ameliyat planladı. Bölgede ilk kez yapılan, bacaktan alınan deri ile göz kapağı düşüklüğü ameliyatı gerçekleştirildi. Bu deri parçasının göz kapağı iç kısmına yerleştirilmesiyle hastanın görme şuuru ortadan kaldırılmış oldu. Ameliyat çok şükür başarılı geçti ve hastamızın durumu gayet iyi. Görme fonksiyonları düzeldi ve şuanda her iki gözünü de kullanabiliyor. Hastanemizde ve bölgemizde bu şekil ilk defa gerçekleştirilen ameliyatlar ve tedavilerin olması bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da daha güzel işlemler ve daha ileri tekniklerle, daha başarılı ameliyatlar ve tedaviler gerçekleştirmeyi umut ediyoruz" dedi.

Ameliyatı, Plastik ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Mehmet Emin Atlı ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Düşünür, "Hastamız göz kapaklığı düşüklüğü şikayetiyle bize geldi. Plastik Cerrahi Uzmanı Mehmet Emin Atlı ile birlikte yaptığımız değerlendirmede bu ameliyatı seçtik. Bacağından aldığımız doku ile göz kapağını biraz yukarıya kaldırdık. Ameliyat başarılı geçti ve şuan iki gözü görüyor. İnşallah bundan sonra böyle gözü açık bir şekilde hayatına daha güzel devam edecek. Hastamızın sağlık durumu iyi ve takiplerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Çocuğunun doğuştan beri bir gözünün kapalı olduğunu ve görmede çok sorun yaşadığını ifade eden baba Bedrettin Akkuş ise, "Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünden buraya geldik. Çocuğumun sol gözü doğuştan beri kapalıydı, göz kapağı açılmıyordu ve bir gözü görmüyordu. Bu nedenle askere alınmadı ve bugüne kadar da hiçbir ameliyat yapılmadı. Çocuğumu buraya getirdim, Allah razı olsun buradaki doktorlar çok ilgilendiler ve bu ameliyatı yaptılar. Şuan iki gözü de görüyor, çocuğum çok mutlu ve ben de çok memnunum" diye konuştu.

Bir gözü kapalı olarak doğan ve 23 yıl sonra yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan Salih Akkuş da, göz kapağı açılmadığı için etrafı göremediğini, şuan etrafa rahat bir şekilde bakabildiğini, bir gözünün biraz bulanık gördüğünü ve kısa sürede daha iyi görebileceğini umut ettiğini ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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