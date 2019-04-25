1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kripto paralarda düşüş sürüyor!

Kripto para birimleri piyasalarında çarşamba günü görülen düşüş eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 ve 10 birimin yüzde 90'ı geriledi. Piyasaların en yüksek hacimli 10 birimi içinde yalnızca Binance Coin yükseldi.
 25 Nisan 2019 19:20
Yazdır
Kripto paralarda düşüş sürüyor!

Kripto para birimleri piyasasına ilişkin çeşitli öngörüleriyle tanınan Fundsrat kurucusu ve Bitcoin yatırımcısı Tom Lee, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in çarşamba günü, aralık ayından bu yana ilk kez piyasanın yüzde 54.4'ünü oluşturmasının, Bitcoin'in altcoinlerde görülen artışa rağmen en yüksek hacimli ilk 10 arasında hala en iyi performans gösteren birimin olduğunu gösterdiğini söyledi. Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Lee, Bitcoin'de görülen harekete rağmen, en yüksek hacimli 10'da görülen artışların gelecek dönemde altcoinlerin piyasada etkin olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.09 düşüşle 5,446 dolara geriledi ve 96 milyar 204 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,131 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 3.14 ile yalnızca Binance Coin yükselirken, yüzde 7.05 ile en çok EOS düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 90'ı gerilerken, piyasada etkili olan düşüşe yüzde 12.72 ile 88'inci sıradaki NULS öncülük etti.

Piyasadaki genel görünüme paralel olarak piyasa hacmi 176 milyar 531 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 414 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.09

2.Ethereum yüzde 3.38

3.Ripple yüzde 5.75

4.Bitcoin Cash yüzde 3.14

5.EOS yüzde 7.05

6.Litecoin yüzde 1.33

8.Tether yüzde 0.35

9.Stellar yüzde 4.72

10.Cardano yüzde 3.16 düşerken

7.Binance Coin yüzde 3.14 yükseldi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
26 Nisan 2019 15:08		 'Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı'
26 Nisan 2019 14:22
Markette 11 üründe düşüş, 23 üründe fiyat artışı oldu
26 Nisan 2019 13:33		 'Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda'
26 Nisan 2019 12:47
Irak'ı Türkler imar edecek
26 Nisan 2019 09:05		 Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
26 Nisan 2019 08:48
Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!
26 Nisan 2019 08:30		 Esnafa yeni strateji geliyor
26 Nisan 2019 08:00
TAV'dan 24 milyon avro kar
25 Nisan 2019 20:37		 Balık av sezonu bitti, fiyatlar yükseldi
25 Nisan 2019 20:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
becerisi,vasfı olana işte var aş ta 6
şüphesiz 2
beni böyle sev seveceksen 1
hacı caf caf 7
fondöten 4
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 15
kendi olmak 3
zeljko obradovic 1
ip adresi 2
havalimanında görevliyi tahrik eden yolcu 7
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam