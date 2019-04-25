1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tanesi 30 lira! Kapış kapış satılıyor...

Tanesi 5 euro'dan satılan mango, Gazipaşa Tarım Fuarı'nın gözde stantlarından biri oldu. Mangoya Avrupa ülkelerinin büyük ilgi gösterdiğini belirten üreticiler Gazipaşa ikliminin mango üretimi için çok uygun olduğunu ve fidan talebine yetişmekte zorlandıklarını söyledi.
 25 Nisan 2019 19:23
Yazdır
Tanesi 30 lira! Kapış kapış satılıyor...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 gün sürecek fuar 79 sektör temsilcisinin katılımıyla başladı. Fuarı düzenleyen Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, katılımcılar hakkında bilgi verdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz üreticinin her zaman yanında olduklarını ve kendilerine destek olacaklarını söylerken törene katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Gazipaşa ilçesinin tarımdaki önemine değinerek üreticiye yanlarında olduğu mesajı verdi.

Son olarak konuşan Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ise "Gazipaşa'mız ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olma yolunda çok hızlı adımlar atmaya başladı. 2018 verilerine göre ilçemizde 518 bin 142 ton tarımsal üretim yapılmış ve bu üretimden dolayı ilçe ekonomimize 1 milyarın üzerinde ekonomik bir katkı sağlamıştır. İlçe ekonomizme büyük katkı yaptığını düşündüğüm tarım fuarının bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye olarak Avrupa'ya daha yakınız ve dalında mango ihraç edebiliriz"

Fuarın gözde stantlarından olan mango standı üretici ve ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği stantların başında yer aldı. Tanesi 5 euro'dan satılan mangoya Avrupa ülkelerinin büyük ilgi gösterdiğini belirten fidan üreticisi Mustafa Ezici, Gazipaşa ikliminin mango üretimi için çok uygun olduğunu söyledi.

Mango üretimine 7 sene önce başladıklarını dile getiren Ezici, "Önce denemeler yaptık. 3 sene önce de mango fidanı yetiştiriciliğine girdik. Gazipaşa'da 4-5 bin meyve veren mango ağaçları var. Ve bunlar her sene meyve veriyor. Bu ürün Türkiye ile aynı yörüngede olan İspanya'da yetişiyor. Biz de ülkemizde Datça'dan Hatay'a kadar bu meyveyi üretebiliriz. Avrupa Birliğine dalında mango ihraç edebiliriz. Ağustos ayından Aralık ayına kadar dalında mangonun tane fiyatı 5 euro'dan satılıyor. Avrupa Birliği 600 bin ton mango ithalatı yapıyor. Biz Türkiye olarak Avrupa'ya daha yakınız ve dalında mango ihraç edebiliriz. Elimizde Türkiye'ye yetecek kadar fidemiz hazır bulunuyor. 3 yaşında bir mango fidanını ektiğimiz zaman 1 sene sonra yaklaşık 30 tane mango alabilirsiniz. 10 dönümlük araziye ektiğiniz mango 5-6 yıl sonra 30 ton mango veriyor size. Bu da çiftçiyi ihya eder" dedi.

Türk ekonomisine katkı sağlayacak bu ürünün çok lezzetli olduğunu belirten Ezici, mango fidanlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi. Ezici, "Yurt dışında buna kral meyvesi deniliyor. Amacımız bu ürünün ithalatını engellemek. Hem Türk çiftçisi para kazanacak hem de Türk halkı çok lezzetli ve sağlıklı bir meyve tüketecek. Bunun öncülüğünü yaptık. Çiftçilerimiz şu anda alıp ekiyorlar. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. Üretimi çok kolay olan bu ürünü haftada 2 kere sulamanız yeterli ve tamamen organik bir meyvedir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
26 Nisan 2019 15:08		 'Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı'
26 Nisan 2019 14:22
Markette 11 üründe düşüş, 23 üründe fiyat artışı oldu
26 Nisan 2019 13:33		 'Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda'
26 Nisan 2019 12:47
Irak'ı Türkler imar edecek
26 Nisan 2019 09:05		 Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
26 Nisan 2019 08:48
Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!
26 Nisan 2019 08:30		 Esnafa yeni strateji geliyor
26 Nisan 2019 08:00
TAV'dan 24 milyon avro kar
25 Nisan 2019 20:37		 Balık av sezonu bitti, fiyatlar yükseldi
25 Nisan 2019 20:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şebi aruz 3
ölü toprağı 3
fondöten 4
sözlük yazarı olmak 1
cmd 1
ankastre 1
beni böyle sev seveceksen 1
Sözlük yazarlarını sözlüğe bağlayan nedenler 10
pinokyo bisiklet 1
şüphesiz 2
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam