Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un ailesine başsağlığı diledi.
|25 Nisan 2019 19:35
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Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, 25 Nisan 2019 tarihinde eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.
Akar, mesajı ile birlikte eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un fotoğrafını da paylaştı.
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