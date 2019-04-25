14 gündür aranan Liseli Emel'den acı haber!
|25 Nisan 2019 19:38
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Trabzon'un Sürmene İlçesinde, 14 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın (17) cansız bedeni denizde bulundu.
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Sürmene Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Emel Aktaş, 11 Nisan günü kimliğini, cep telefonunu ve cüzdanını bırakarak evden çıktı. Kayıplara karışan genç kızın ailesi polis merkezine giderek, kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyledi. Emel Aktaş'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan tüm aramalar sonuçsuz çıktı.
CANSIZ BEDENİ GÖRENLER POLİSİ ARADI
Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizde bir cansız beden olduğunu gördü. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cansız bedenin kayıp olarak aranan Emel Aktaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Emel Aktaş'ın 14 günlük süre içeresinde nerede olduğunun belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Bu arada Emel Aktaş'ın denize atlayarak intihar mı ettiği, yoksa öldürüldükten sonra denize atılarak intihar süsü mü verildiğinin araştırıldığı belirtildi.
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