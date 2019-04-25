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Ev yangınında kayıp 2 kişinin sırrını DNA testi çözecek

Sinop'un Türkeli ilçesinde pazartesi günü tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen yangında cesetleri bulunamadığı ifade edilen Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) için yanan evin enkazında başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. Kayıp anne ve oğluna ait olabileceği düşünülen ve Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bulgulara, DNA testi yapılacak.
 25 Nisan 2019 19:50
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Ev yangınında kayıp 2 kişinin sırrını DNA testi çözecek

Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Altında ahır bulunan evden yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'nin müdahale ettiği ev tamamen yandı. Yangın sırasında Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insan kemikleri buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangın sırasında Nurten Özkaya'nın alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardıma koşan ailenin yakınlarının ve köylülerin alevlere müdahale edemediği belirlendi.

ANNE VE OĞLU TESPİT EDİLEMEDİ

Evin enkazında bulunan yanmış kemiklerin Hanife Özcan'a ait olduğu, Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan'ın cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi. Kayıp olduğu ileri sürülen anne ve oğlunun yangında evde olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, komşuların ifadelerine başvurdu. Komşularının yangından kısa bir süre önce Nurten Özcan'ın kendilerine çay içmeye geldiğini belirterek ayrıldıktan sonra evine geçtiği yönünde ifade verdiği bildirildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Yangında cesetleri bulunamadığı belirtilen Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya için yanan evin enkazında başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. Kayıp anne ve oğluna ait olabileceği düşünülen ve Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bulgular, DNA testine tabi tutulacak. Adli tıp raporu sonrası kayıp anne ve oğlunun durumu ortaya çıkacak
DHA
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