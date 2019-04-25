Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu
|25 Nisan 2019 20:15
|Yazdır
Online PR Ajansı B2Press, ülkelerin para birimlerinin değerini inceleyerek, dünyanın en değerli 10 para birimini açıkladı. Dünyanın en değerli para birimleri listesinde ilk sırada Kuveyt dinarı yer alıyor. 1 Kuveyt dinarı 19,37 TL'ye eş değerken, onu Bahreyn dinarı, Umman riyali, Ürdün dinarı ve İngiliz sterlini takip etti.
B2Press'in incelediği 2019'un en değerli para birimleri listesinde yer alan ilk 4 ülkenin Arap Yarımadası'ndan olması dikkat çekti. Bir diğer ilgi çekici nokta ise listede ilk 10'a giren Küba pezosu, ABD doları ile aynı değere sahip ve iki para birimi listenin 8'inci ve 9'uncu sırasında yer aldı.
Dünyanın en değersiz para birimi İran riyali olurken, onu Vietnam dongu ve Endonezya rupisi takip ediyor. Dünyanın en değersiz para birimi olan İran riyali Türk lirasının yüz binde 18'i (0,00018) değerinde.
En değerli para birimleri ilk 10 sıralaması şöyle;
Kuveyt dinarı: 19,37 TL
Bahreyn dinarı: 15,62 TL
Umman riyali: 15,31 TL
Ürdün dinarı: 8,32 TL
İngiliz sterlini 7,61 TL
Cayman Adaları doları: 7,04 TL
Euro: 6,57 TL
Amerikan doları: 5,90 TL
Küba pezosu: 5,90 TL
İsviçre frangı: 5,77 TL
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
26 Nisan 2019 15:08
|'Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı'
26 Nisan 2019 14:22
|Markette 11 üründe düşüş, 23 üründe fiyat artışı oldu
26 Nisan 2019 13:33
|'Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda'
26 Nisan 2019 12:47
|Irak'ı Türkler imar edecek
26 Nisan 2019 09:05
|Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
26 Nisan 2019 08:48
|Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!
26 Nisan 2019 08:30
|Esnafa yeni strateji geliyor
26 Nisan 2019 08:00
|TAV'dan 24 milyon avro kar
25 Nisan 2019 20:37
|Balık av sezonu bitti, fiyatlar yükseldi
25 Nisan 2019 20:19