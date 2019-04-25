Yüzlerce arı firar etti
Bursa'nın İznik ilçesinde kovandan firar eden yüzlerce arı, tamirat için bırakılan kayığa oğul bıraktı.
|25 Nisan 2019 20:27
|Yazdır
İznik'te hızarcılık yapan Nevzat Akbaş'ın atölyenin çatısına bıraktığı kovandan firar eden yüzlerce arı kayık içinde yuva yaptı. Eşrefzade Mahallesi'nde yaşanan olayda, yüzlerce arı sokak ortasında uçuştu. Kovan sahibi Akbaş, "Bugün sabah saatlerinde havada uçuşmaya başladılar. Ardından tamirat için atölyemin önünde bulundurduğum kayığın içine oğul yaptılar. Fazla beslendikleri için uzağa gidemediler, buraya kondular" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TCDD'den ilaçlama uyarısı
26 Nisan 2019 17:07
|'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'
26 Nisan 2019 16:51
|Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor
26 Nisan 2019 16:31
|TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı
26 Nisan 2019 16:17
|O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
26 Nisan 2019 16:14
|Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı
26 Nisan 2019 16:05
|Isparta merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
26 Nisan 2019 16:00
|Devlet korumasında yetişti, yetimlere umut oldu
26 Nisan 2019 15:39
|'Hiç kimse din eğitimi aldığı için radikalleşmiyor'
26 Nisan 2019 15:24
|Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması yapılacak
26 Nisan 2019 14:52