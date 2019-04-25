1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınav kaygısı başarısızlığa sürüklüyor

Türkiye'de milyonlarca öğrenci çeşitli oranlarda sınav kaygısı yaşıyor. Aşırı sınav kaygısı yaşayan öğrencilerde başarısızlık oranı oldukça yüksek. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Osman Sabuncuoğlu sınav kaygısıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
 25 Nisan 2019 20:30
Yazdır
Sınav kaygısı başarısızlığa sürüklüyor

Sınav öncesi veya sınav sırasında ortaya çıkan huzursuzluk, tedirginlik, endişe duyguları, başarısızlık ve felaket düşünceleri, bunlara eklenen bedensel belirtilerle gelişen durumu "sınav kaygısı" olarak tanımlayan Sabuncuoğlu sınav kaygısıyla ilgili şu bilgileri aktardı;

Örgün eğitim süresince çocuk ve gençler yüzlerce sınava giriyor. Eğitimin devam edeceği okulu veya izlenecek mesleki eğitimi belirleyen genel sınavlar gerek öğrenciler, gerekse veliler tarafından "hayat memat meselesi" olarak görülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre öğrenci topluluklarında Sınav Kaygısı sorununun kesitsel oranı %40'ı bulabilmektedir.

Çocuk ve gençlerde akademik performansı olumsuz yönde etkileyen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu (Disleksi, Diskalküli) gibi gelişimsel sorunlar varsa sınav kaygısı görülme oranı da artmaktadır. Bir sorun olarak görülmeyen, teşhis ve tedavisi ihmal edilen sınav kaygısı sınav başarılarını olumsuz yönde etkileyerek zaman içinde bir kısır döngü oluşturmakta ve sorunun şiddeti artmaktadır.

DEPRESYONA YOL AÇABİLİYOR

Sınav başarısı için belli düzeyde stres gereklidir. Ancak denetlenemeyen sınav kaygısı öğrenme süreçlerini (dikkat-algı-belleğe yerleştirme-bellekten çağırma) bozarak mutsuzluğa ve sonuçta bir başka ruhsal bozukluk olan depresyona da yol açabilmektedir.

Çarpıntı, sık nefes alıp verme, nefes alamama hissi, titreme, terleme, baş dönmesi, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi bedensel belirtiler yaşanan sıkıntıyı daha da ağırlaştırır.

SINAV KAYGISI KOLAYCA NASIL ANLAŞILABİLİR?

Öğrenci aşağıdaki sorulara EVET yanıtı veriyorsa büyük ihtimalle sınav kaygısı sorunu yaşıyordur.

- Sınav sırasında kendisini aşırı gergin hissetme.

- Sınavların kendisini çok rahatsız ettiği algısı.

- Önemli bir sınav sırasında kendisi yenilgiye uğramış, işi bitmiş hissetme.

- Önemli bir sınav sırasında panik atak benzeri duygu yaşama.

- Sınavlar sırasında hissedilen aşırı gerginlik nedeniyle gerçekten iyi bildiği konuları unutma.

AKADEMİK GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Günümüzde anne-babalar çocuklarının eğitimine büyük önem vermekte ve kısıtlı aile olanaklarını bu yönde kararlılıkla kullanmaktadırlar. Sınav kaygısı, gençlerin kendini gerçekleştirmesi, eğitimin olumlu sonuçlarına ulaşmasında ciddi bir engel olarak karşımızda durmaktadır. Bireysel kayıpların toplum genelinde çok daha büyük kayıplar anlamına geleceği muhakkaktır.

NASIL BAŞA ÇIKILIR?

En ağır sınav kaygısı durumları bile başarıyla ele alınıp sorun olmaktan çıkarılabilir. Sınava hem eğitsel, hem de psikolojik hazırlık yapmak sorunu aşmak için etkili bir yığınak oluşturmaya yarar. Öğrencinin olumsuz iç konuşmasını olumluya değiştirici teknikler uygulanabilir. Başarıyı hayalleme önemli bir hazırlık tekniğidir. Nefes çalışmaları, kasılma-gevşeme egzersizleri uygulamaları önemli yararlar sağlayabilir. Sınav süreçlerinde sağlıklı beslenme, spor, sosyalleşme bir kenara bırakılmamalıdır. Birey kendisine karşı aşırı eleştirel olmamalı, olumlu gelişmelerde kendisine küçük ödüller verebilmelidir.

Bütün bunlar dışında, Sınav Kaygısı uygun psikoterapi ve ilaç tedavileri ile etkili ve yüz güldürücü biçimde tedavi edilebilmektedir. Sorunu varlığını kabullenmek, onun çözümü yolunda atılacak en büyük adımdır.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzce'nin otları festivalde tanıtıldı
26 Nisan 2019 17:45		 TCDD'den ilaçlama uyarısı
26 Nisan 2019 17:07
'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'
26 Nisan 2019 16:51		 Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor
26 Nisan 2019 16:31
TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı
26 Nisan 2019 16:17		 O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
26 Nisan 2019 16:14
Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı
26 Nisan 2019 16:05		 Isparta merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
26 Nisan 2019 16:00
Devlet korumasında yetişti, yetimlere umut oldu
26 Nisan 2019 15:39		 'Hiç kimse din eğitimi aldığı için radikalleşmiyor'
26 Nisan 2019 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Sağlık Bakanlığı'ndan TUS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama17:27 - FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
havalimanında görevliyi tahrik eden yolcu 7
kelebek mobilya 2
kupon 1
alakalı olmadığımız belediyelerden sms gelmesi 1
küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tecavüz 3
26.04.2019 Bursa'da patlama 1
Özür dilemek 3
verbana 2
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
farkında mısın 1
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam