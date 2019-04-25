1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TAV'dan 24 milyon avro kar

TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 270 milyon avroya yükseltti. Şirket aynı dönemde 24 milyon avro kar elde etti.
 25 Nisan 2019 20:37
Yazdır
TAV'dan 24 milyon avro kar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde 29 milyon yolcuya hizmet verdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yılın ilk çeyreğinde dış hat yolcularının Antalya'nın da katkısıyla yüzde 10 arttığını, cirolarının yüzde 9 büyüyerek 270 milyon avroya, FAVÖK'ün yüzde 2 büyüyerek 98 milyon avroya ve net karın da yüzde 233 büyüyerek 24 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Şirketin kuruluşundan bu yana ana üssü olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ticari uçuşların 6 Nisan itibariyle sonlandığını hatırlatan Şener, şunları söyledi:

"TAV olarak taşınma sürecinde bizim üç ana görevimiz vardı. Birincisi, Atatürk Havalimanı'nı son güne kadar yolcularımıza hiçbir aksaklığa meydan vermeden işletmeye devam etmekti. Bunu başardık. İkincisi de yeni İstanbul Havalimanı'nda hizmet verecek şirketlerimiz ve ortaklıklarımız olan ATÜ, BTA, Havaş ve TGS şirketlerimizin sorunsuz şekilde operasyonlarını oraya transfer etmelerini sağlamaktı, bunu da yaptık ve tüm paydaşlarımız için de Atatürk Havalimanı'ndaki taşınma süreçlerini başarılı bir şekilde yönettik. Üçüncüsü ise Atatürk Havalimanı'nda operasyonlarımızın sonlanması nedeniyle çalışanlarımızın işsiz kalmaması için çalışmaktı. TAV insan kaynakları ve İGA insan kaynakları birlikte çalıştı ve terminaldeki çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 85'ine İGA'da veya TAV grubunda bir iş olanağı sağladık.

Son olarak, çalışanlarımızın tüm haklarını teslim ettik, kıdem ve ihbar tazminatı olarak bizim gibi bir şirket için bile büyük sayılacak bir tutarı ödedik. TAV Havalimanları olarak biz de genel merkezimizi Vadi İstanbul'daki yeni yönetim ofisimize taşıyarak yedi ülkede işlettiğimiz 14 havalimanına yenilerini eklemek ve büyümemizi sürdürmek üzere çalışmaya devam edeceğiz. Kombine ciromuzun yüzde 37'sini oluşturan hizmet şirketlerimiz de bugün 21 ülkede 62 havalimanında ürün ve hizmetleriyle yer alıyor, onlar da stratejimiz gereği büyümeye devam edecekler. Atatürk Havalimanı'nın işletme süremizin bitiminden önce kapanmasından dolayı uğrayacağımız kaybın tazmini için Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde bizim danışmanlığımızı KPMG, DHMİ'nin danışmanlığını ise PWC yapıyor. Görüşmelerin kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyoruz."

Karlı inorganik büyüme fırsatlarına odaklanmaya devam ettiklerini kaydeden Şener, "Şu anda BDT ülkeleri, Afrika ve Doğu Avrupa dahil farklı aşamalarda 10'a yakın projeyi değerlendiriyoruz. Her zamanki gibi projeleri değerlendirirken temel ölçütümüz paydaşlarımız için değer yaratmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

Şener, "Tüm çalışanlarımıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çalışanlarımızın emekleri ve görev bilinçleri sayesinde Atatürk Havalimanı'nın beş kat büyüttük ve dünyadaki en iyi onuncu, Avrupa'daki en büyük beşinci havalimanı haline getirdik. Çalışanlarımızın yüksek özverili gayretleri neticesinde meydana getirdiğimiz sosyal sermaye ve hissedarlarımızın ve ortaklarımızın güveni ile küresel bir marka yarattık. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu küresel markayı çok daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
26 Nisan 2019 15:08		 'Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı'
26 Nisan 2019 14:22
Markette 11 üründe düşüş, 23 üründe fiyat artışı oldu
26 Nisan 2019 13:33		 'Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda'
26 Nisan 2019 12:47
Irak'ı Türkler imar edecek
26 Nisan 2019 09:05		 Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
26 Nisan 2019 08:48
Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!
26 Nisan 2019 08:30		 Esnafa yeni strateji geliyor
26 Nisan 2019 08:00
Balık av sezonu bitti, fiyatlar yükseldi
25 Nisan 2019 20:19		 Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu
25 Nisan 2019 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'
16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı16:14 - O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cıdığı kurmak 1
25.04.2019 zalgiris vs fenerbahçe maçı 3
akbil 40 lira olsun teklifi 3
bu konuda konuşmak istemiyorum 7
evdeki huzur zenginlik budur 3
pinokyo bisiklet 1
avengers 4
çakma 1
Günün en güzel saati 8
caf caf 1
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam