1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada ara karar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
 25 Nisan 2019 20:40
Yazdır
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada ara karar

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Demirtaş'ın diğer avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri ile izleyiciler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Demirtaş, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde 14 no'lu fezlekeye karşı savunma yaptı.

Bu fezlekenin 18 Mart 2012'de Diyarbakır'da gerçekleştirilmek istenen Nevruz kutlamasıyla alakalı konuşmaya yönelik olduğunu anlatan Demirtaş, fezlekenin olay tarihinden yaklaşık 3,5 yıl sonra düzenlendiğini söyledi.

O dönem, başvurusu yaklaşık bir ay önceden yapılmış olmasına rağmen az bir zaman kala kutlamaların iptal edildiğini, bunu protesto etmek için ilde bir konuşma yaptığını aktaran Demirtaş, burada yasadışı slogan atıldığı ve örgüt bayrağı açıldığı için suçlandığını ileri sürdü.

"Bu fezleke konusu, benim yaptıklarımdan çok yapmadıklarımla ilgilidir." diyen Demirtaş, konuşması sırasında yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalık olduğunu, ne atılan sloganları duyduğunu ne de açılan bayrağı görebildiğini iddia etti.

Demirtaş, "Savcı, benim resmi görevimmiş de ben yerine getirmemişim gibi soruşturma açıyor." diye konuştu.

Halk slogan atarken onları engellemek gibi bir görevi olmadığını ileri süren Demirtaş, aynı şekilde açılan örgüt bayrağına müdahale etmenin de görevi olmadığını savundu.

- Mütalaa ve ara karar

Demirtaş'ın fezlekeye yönelik savunmasının ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve bu suçların katalog suçlardan olduğu, ayrıca savunmasını tamamlamamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakere sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 18-19 Haziran'a ertelendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan şüpheli yakalandı
25 Nisan 2019 23:39		 Beyoğlu'nda sözlü taciz iddiası
25 Nisan 2019 23:30
Erzurum'da kayıp Furkan'ın babası tutuklandı
25 Nisan 2019 19:07		 Genç kadını diri diri yakmıştı... Pes dedirten savunma
24 Nisan 2019 22:43
Üniversiteli dayakçı kızlar yeniden yargılanacak
24 Nisan 2019 22:13		 Cezaevi firarileri polisten kaçamadı
24 Nisan 2019 20:53
Mezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu
24 Nisan 2019 19:56		 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şahıs savcılığa sevk edildi
23 Nisan 2019 21:47
Arkadaşını vurdu, suçunu itiraf etti, serbest kaldı
23 Nisan 2019 20:15		 Interpol arıyordu! Türkiye'de yakalanan 3 kadın hakkında karar çıktı
23 Nisan 2019 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'
16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı16:14 - O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yedek lastik 7
kendi olmak 3
ankara 2
sahip çıkmak 2
şebi aruz 3
gizli forvet 5
eli ağır insan 2
ilk iş 3
bedeninden büyük kıyafet almak 4
alarko 1
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam