Bayburt'taki FETÖ'nün davasına devam edildi
|25 Nisan 2019 21:09
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Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu 10'u tutuklu 31 sanıkla avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada cumhuriyet savcısının mütalaasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep ettiği tutuklu sanıklar Ergüden, Altan Demirbaş, Cihat Aksu, Ali Demir, Mehmet Gümüş, Serdar Teke, Mehmet Yaşar Arıkan, Cem Erkut Döner, Selahattin Karabay ve Önder Taş ile 21 tutuksuz sanığın avukatları savunma yaptı.
Sanık avukatları, suçlamaları reddederek müvekkillerinin beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı taraf avukatlarının savunmasının ardından duruşmayı yarına bıraktı.
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