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Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
|25 Nisan 2019 21:43
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Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Sorgun Galericiler Sitesi karşısında kontrolden çıkarak karşı yoldaki Hilmi Pusmaz idaresindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Kerime Aktaş ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile servis minibüsündeki Bekir Yiğit (35), Muhammet Durmaz (31), Oğuzhan Polat (30), İhsan Güneşdoğmuş (40), Cesur Bilir (39), Fatih Hafızoğlu (34) ve Veysel Kar (46) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cihan Aktaş, Kerime Aktaş ve Bekir Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Sorgun-Yozgat kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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