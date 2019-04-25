İçişleri Bakanı Soylu'dan jandarmaya kutlama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlıgı unsurlarınca düzenlenen "Bayrak 123 Operasyonu"nda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirilmesi dolayısıyla jandarma teşkilatını kutladı.
|25 Nisan 2019 21:47
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlıgı unsurlarınca düzenlenen "Bayrak 123 Operasyonu"nda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirilmesi dolayısıyla jandarma teşkilatını kutladı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Diyarbakır'da büyük bir operasyon gerçekleştiren kahraman jandarmamızı kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin duaları sizinle." ifadesine yer verdi.
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