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Emekli emniyet amiri babasının silahı ile kendini vurdu!
Elazığ'da 18 yaşındaki kız çocuğu, emekli emniyet amiri babasının beylik silahı ile kendini vurdu. Genç kız ağır yaralandı.
|25 Nisan 2019 22:00
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Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Acemgülü Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan sebepten dolayı, 18 yaşındaki İ.N.Ç., emekli emniyet amiri babası M.Ç.'nin babasının beylik silahı ile göğsüne ateş etti. Aile evdeyken gerçekleşen olayda genç kız ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kız ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde inceleme yaptı.
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