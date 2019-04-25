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Tayvan orkideleri Burdur'da

Burdur'da Lisinia Doğa Proje Merkezi'nde oluşturulan Tayvan orkideleri bahçesi ziyarete açıldı.
 25 Nisan 2019 22:57
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Tayvan orkideleri Burdur'da

Tayvan'da doğa ve kültür arasındaki uyumu temsil eden kuru lavantalar, ağaç dalları ve orkidelerin yer aldığı bahçe, yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçi ağırlayan Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ay boyunca görülebilecek.

Proje merkezindeki açılış törenine Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng de katıldı.

Cheng, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen 5 yılda Tayvan ve Türkiye arasında eğitim, tarım, teknoloji ve insani yardımlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birlikleri ve projeler yürüttüklerini söyledi.

"Biz iyi bir arkadaşız"

2015 yılında Tayvan ve Türkiye arasında başlayan direkt uçuşların iki ülke arasındaki mesafeyi kısalttığını belirten Cheng, şunları kaydetti:

"Bugün burada olmaktan ve ortak bir projeyi hayata geçirmekten şeref duyduk. Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin kurucusu Öztürk Sarıca'yı doğaya duyduğu saygıdan dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. İleride daha yakın ilişkiler gerçekleştirmeyi ümit ederiz. Tayvan'da da buradakine benzer dünyayı ve doğayı korumaya yönelik gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Biz de onları buraya davet edeceğiz ve Lisinia ekibi ile projeler yapmalarını teşvik edeceğiz. Biz iyi bir arkadaşız ve sizleri çok seviyoruz."

Lisinia Doğa Proje Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da Tayvan heyetinin açılışa katılmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Tayvan'ın 6 ay boyunda Taichung EXPO'sunda Lisinia'nın bir bahçe projesini ağırladığını aktaran Sarıca, "Türkiye'nin doğasını, Türk insanını ve geleneğini tanıtmaya çalıştık. Karşılıklı ticari iş birlikleri çerçevesinde Tayvan da burada 6 ay botunca kendi doğasını, kültürünü ve özellikle orkidelerini tanıtacak. Önümüzdeki yıllarda bu iş birliklerinin gelişerek devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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