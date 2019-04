Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılar bayram etti

Ülkenin batı kesimleri dün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girdi. İzmir de bu doğa olayından nasibini aldı. Gökten adeta çamur yağarken, araç sahipleri sabah uyandıklarında arabalarını çamur içinde buldu. Vatandaşlar, araçlarını oto yıkamacılara götürerek yıkatmak durumunda kaldı.

"Çamur en çok bizim işimize yaradı"

15 yıldır oto yıkama işinde olduğunu belirten Kerem Vazgeç, "Yağan çamur en çok bizim işimize yaradı. Günde 100 araç yıkamaya gelirken bugün bu sayı 200'e çıktı. İşlerimiz yoğun. İnsanlar çamurlanan araçları yıkatmaya geliyor. Dün gelen araç sahipleri bugün yine geldi" dedi.

"Her yer çamur olmuştu"

Sabah kalktığında arabasında temiz yer görünmediğini kaydeden sürücü Mehmet Akay, "Her yer çamur olmuştu. Evime yakın olan yıkamacıya geldim. Camların temiz olması gerekiyor. İzmir trafiği yoğun olduğu için arabayı yıkatmadan bir yere çıkamazdım" derken, Seyhan Akçayüzlü de, "Arabamı sürekli yıkatan biriyim. Çamur yağınca kimsenin yapacak bir şeyi yok. Arabamı yıkatıp işlerimi halledeceğim" diye konuştu. Mustafa Aykül de, "İzmir'in bu havası maalesef her tarafı perişan etti. Sabah kalktığımızda arabamız çamur içindeydi. Arabamı her zaman yıkattığım yere getirdim" ifadelerini kullandı.