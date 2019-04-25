Ölüm camide yakaladı
|25 Nisan 2019 22:31
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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Küçükminare Mahallesi'ndeki Dikilitaş Camii'de meydana geldi. Ahmet Cesur isimli 82 yaşındaki şahıs, camide cemaatle öğle namazını kıldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Cesur'a ilk müdahaleyi diğer cami cemaati yaptı. 112 Acil Sağlık'tan yardım istendi. Camiye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Cesur kurtarılamadı. Cesur'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.
İkazlara rağmen namazlarını cemaatle kıldı
Cesur'un yakın bir tarihte kalp rahatsızlığı geçirdiği ve kalbine stent takıldığı öğrenildi. Cesur'un doktorların ikazına rağmen vakit namazlarını sürekli camide cemaatle kıldığı belirtildi. Yeğeni Adnan Cesur yaptığı açıklamada, "Kalp rahatsızlığı vardı. Doktorlar camiye gitmesini istemiyordu. Ancak o çocukluğundan bu yana beş vakit namazını camide kıldığı için rahatsızlığına rağmen namazlarını camide cemaatle kılmaya devam etti" dedi.
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