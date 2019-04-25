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İşe gitmekten için evden çıktı 16 gündür dönmedi

Hatay'da işe gitmek için evden çıkan Ümmet Tokmak'tan 16 gündür haber alınamıyor. Eşini arayan Aynur Tokmak, "Çık gel artık, sorun ne olursa olsun bundan acı değildir" dedi.
 25 Nisan 2019 22:35
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İşe gitmekten için evden çıktı 16 gündür dönmedi

Merkez Antakya ilçesinde 10 Nisan günü evden işe gitmek için ayrılan Ümmet Tokmak, o günden sonra bir daha eve dönmedi. Eşi ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte 15 günden beri eşini arayan Aynur Tokmak, kocası ile hiçbir sıkıntıları olmadığını işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.

Aynur Toprak, bir ailenin özel şoförlüğünü yapan eşi ile 5-6 yıldır evli olduklarını bir kez daha tartışmadıklarını neden kaybolduğunu bilmediklerini belirterek, "Akşam eve geldiğinde hiçbir şey yok oturduk, beraber yemek yedik, eğlendik, gayet normaldi. Birden ne oldu anlamadım, bir sıkıntı, stres anlamadım gitti. Sabah kalktı işe gidiyorum diye işe de gitmemiş. İş yerini arayıp rahatsızım gelemeyeceğim demiş. Ondan sonra hiçbir haber alamadık. Sorun ne olursa olsun hiçbir şey umurumda değil yeter ki geri gelsin, iyi olduğunu bileyim en azından o da bana yeter. Normalde benden bir şey gizlemez, aramızda hiçbir sorun yok. 5-6 yıldır evliyiz, bir kere dahi tartışmış değiliz. Sorun ne olursa olsun çıkıp gelsin. Onu çok özledik, haber alamıyoruz. Kızımız Sahra durmadan soruyor, babam nerede? Niye geç kaldı? Ne zaman gelecek diye. Artık çocuğa ne diyeceğimi bilemiyorum, hep işe gitti diyorum. Çık gel yeter artık sorun ne olursa olsun bundan acı değildir" dedi.

Kaybolan Ümmet Toprak'ın abisi Servet Tokmak ise kardeşinin kaçırılmadığını kendisinin evden gittiğini düşündüğünü belirterek "Kaçırılma gibi bir durumu olduğunu zannetmiyoruz. Çünkü kamera kayıtlarında, mobeselerden yolun karşısından minibüse biniyor, kaçırılma gibi bir durumu olsa böyle olacağını zannetmiyorum. Kardeşimle kaybolmadan 3-4 gün önce görüştük, herhangi bir problemi olduğundan bahsetmedi. Kaybolduktan 6 gün boyunca telefonu açıktı, çaldı. 6 günden sonra cevap alamadık, geri dönüş yapmadı, telefonu kapattı. Kendi kafasında bir sorunu olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Devletimize, güvenlik güçlerimize güveniyoruz, onların da yeterli çabayı sarf ettiğini düşünüyoruz ama yine de istirhamımız bize daha çok yardımcı olmaları, onu bir an önce bulabilmek için bize daha çok yardımcı olurlarsa daha çok sevineceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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