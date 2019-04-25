Uygulama noktasından kaçtılar, kovalamaca sonrası yakandılar

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki bir cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerini gören ve içinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen 27 RU 829 plakalı araç içindeki 3 şahısla birlikte hızlı bir şekilde uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Şahısların araçlarıyla kaçtıklarını gören polis ekipleri aracı ve şahısları takip etmeye başladı.

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu araçlarıyla bir ara sokağa giren şahıslar burada polis ekiplerinin araç tekerlerine ateş etmesi sonucu durmak zorunda kaldı. Daha sonra araca yaklaşan polis ekipleri araçtaki iki şahsı da kıskıvrak yakaladı.

Yakalama sırasında yaşanan arbedede şahıslardan biri elindeki kesici aletle bir polis memurunu hafif şekilde yaraladı. Yaralanan polis olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yakalanan şahıslar ise gözaltına alındı.