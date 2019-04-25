Beyoğlu'nda sözlü taciz iddiası
Beyoğlu'nda 14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
|25 Nisan 2019 23:30
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Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Bahriye Caddesi'ndeki Sururi Parkı'nda vatandaşlar, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye tepki gösterdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak isterken, park çevresinde toplanan vatandaşlar şüphelinin götürülmesine engel olmaya çalıştı.
Zırhlı polis aracının ve takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, polis aracına bindirildi. Aracın etrafını saran vatandaşlar, uzun süre sloganlar atarak şüpheliye tepki gösterdi.
Şüpheli daha sonra, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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