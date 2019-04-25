Cama asılan fişlerle 'askıda yemek'ten yararlanıyorlar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde restoran işleten Saniye Göker tarafından bir ay önce başlatılan "askıda yemek" uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ücretsiz karınlarını doyuruyor.

19 yıllık iş yerinin camındaki "Askıda yemeğimiz vardır, ihtiyacı olan içeriye gelebilir" yazısının yanına asılan yemek fişlerini görünce önce şaşıran müşteriler, yemek yedikten sonra uygulamaya destek veriyor.

Restoranın sahibi Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetede bir Osmanlı geleneği olduğunu öğrendiği "askıda yemek" uygulamasını iş yerinde gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Bir müşterisinin "Abla benim için bir garibanı doyurur musun?" diyerek ücretini ödemesiyle bu geleneği günümüzde de canlandırma kararı aldıklarını belirten Göker, şöyle devam etti:

"Bu müşterimizle uygulama da başlasın, dedim. O fişi iş yerimizin camına astık. Baktık talep fazla, fişi gören soruyor, 'Bu ne?' diye. Biz de uygulamayı anlattık, 'İhtiyacı olan, hastası olan, yolda kalan, öğrencimiz, garibanımız gelsin, fişi koparsın' dedik. Yemek için gelen müşterim bir kişilik yemek yiyor, 2 kişilik veya 4 kişilik, artık gönlünden ne koparsa o kadar para ödüyor. Biz fişi restoranımızın camına asıyoruz. İhtiyacı olan hiçbir şey söylemeden, o fişi alıp yemeğini yiyor, fişini bırakıp gidiyor. Ne hayır yapan diğerini, ne de ihtiyaç sahibi hayır yapanı biliyor. Biz sadece vesile oluyoruz."

Gelemeyenler için evlerine servis yapılabiliyor

Askıda yemek uygulamasını başlatmadan önce de ihtiyacı olanın restoranında yemek yiyebildiğini anlatan Göker, "Ama her gün gelemiyordu. Belki ayda bir kere geliyor ya da utanarak geliyordu ama şimdi rahatlıkla geliyor. Camda parası önceden ödenmiş yemek fişleri var. Bu fişi getirenler, günlük çıkardığımız 13 çeşit yemeğimizden dilediğini yiyebiliyor ya da fişi evine götürüyor. Biz o fişle, yaşlı olup gelemeyenler için isterlerse evlerine de servis yapabiliyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyadan da duyuruyor

Göker, uygulamayı başlattıktan sonra müşterilerinden ve çevresindekilerden olumlu mesajlar aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize uygulamayı anlattıktan sonra daha çok talep gelmeye başladı. Artık onlar beni yönlendirmeye başladılar. Uygulamanın kapsamını genişletmek için sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Tepkiler çok güzel, güzel yorumlar da yazmışlar. Destek olmak isteyen çok fazla kişi var. Bu uygulamayı devam ettirirken, en büyük dileğimiz tabii ki iyi niyetimizin suistimal edilmemesi. Gerçekten mağdur, ihtiyacı olan insanlarımızı uygulamadan istifade etmek üzere iş yerimize bekliyoruz."