1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

26 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları

 26 Nisan 2019 00:01
Yazdır
26 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard'ı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard ile bir araya gelecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili büyükşehir belediye başkanları ile toplantı yapacak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşecek.

(Ankara/10.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gazi Üniversitesi İŞKUR artı hizmet noktası açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmalarına katılacak.

(Yalova/12.30/13.45/14.30/17.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hilton Bomonti Otel'de Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge binası açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2018 yılı ölüm nedeni istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesinde üretici ve market fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'daki Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı'nın ikinci ve son gününde ortak bildiri kabul edilecek.

(Nur Sultan)

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.

(Hartum)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İyilik Ekseninde Aile" temalı Aile Forumu programının açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- KADEM Gençlik Komisyonu 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı Ataşehir'de başlayacak.

(İstanbul/09.30)

3- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Medipol Başakşehir ile Göztepe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak.

- Günün diğer maçında İspanya'nın Baskonia ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.00/Vitoria-Gasteiz/21.30)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası tekler ve çiftlerde çeyrek final müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak
26 Nisan 2019 17:09		 Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
26 Nisan 2019 16:55
'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
26 Nisan 2019 16:52		 İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
26 Nisan 2019 16:33
Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
26 Nisan 2019 16:21		 Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4 bin 910 üye istifa ettirildi
26 Nisan 2019 16:02
AK Parti, 3 günlük kampa giriyor
26 Nisan 2019 15:48		 CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
26 Nisan 2019 15:37
Dışişlerinden Suriye toplantısına ilişkin açıklama
26 Nisan 2019 15:31		 YSK, İstanbul'da 5 bin 515 kişiyi daha soruşturacak
26 Nisan 2019 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı16:14 - O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak16:09 - HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alarko 1
güvenilen dağlara kar yağması 4
şüphesiz 2
Game of Thrones 1
sözlük yazarı olmak 1
25.04.2019 zalgiris vs fenerbahçe maçı 3
bana göre hava hoş 4
kanırtmak 5
Sosyal medyada ki samimiyet yoksunluğu 6
gelme dedikleri yerde istenmediği yerde ne işi varmış bunun 1
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam