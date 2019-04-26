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İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci aylık Akbil'ini 50 TL'ye indirme teklifi üzerine AK Parti'li üyeler öğrenci aylık Akbil ücretini 40 TL yapmayı önerdi.
 26 Nisan 2019 01:04
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İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde öğrenci aylık Akbil'ini 50 TL'ye indirme vaadi bugün belediye toplantısında gündeme geldi. İmamoğlu'nun teklifi üzerine ise AK Partili üyelerin ücreti 40 TL yapma önerisi sunduğu öğrenildi.

İmamoğlu aylık akbilin 50 tl olacağını söylemişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim süreci esnasında öğrenci aylık Akbil fiyatının 50 TL'ye indirileceğini açıklamıştı. Bugünkü toplantıda ise İmamoğlu'nun söz konusu teklifi görüşüldü.

Yapılan toplantıda, AK Partili üyelerin İmamoğlu'nun teklifine karşılık olarak Akbil ücretini 40 TL'ye indirme teklifinde bulundukları öğrenildi.

Öyle bedavadan söz vermek yok

Sunum sırasında AK Parti Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım indirimi hakkındaki vaatlerini hatırlatarak, "Öyle bedavadan söz vermek yok. Hatta biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanımızın verdiği sözü, 50 TL değil, önümüzdeki mecliste 40 lira olarak getireceğiz. Hadi yapın da görelim" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu sözler üzerine, "Biz bunu 50 TL diye söylerken, sizin 40 lira teklifinizi de çok nüktedan bulduk. Neyse orta yolu buluruz. Yeter ki gençler, kadınlar gençler faydalansın" şeklinde yanıt verdi.
Memurlar.Net
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