İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
|26 Nisan 2019 01:04
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde öğrenci aylık Akbil'ini 50 TL'ye indirme vaadi bugün belediye toplantısında gündeme geldi. İmamoğlu'nun teklifi üzerine ise AK Partili üyelerin ücreti 40 TL yapma önerisi sunduğu öğrenildi.
İmamoğlu aylık akbilin 50 tl olacağını söylemişti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim süreci esnasında öğrenci aylık Akbil fiyatının 50 TL'ye indirileceğini açıklamıştı. Bugünkü toplantıda ise İmamoğlu'nun söz konusu teklifi görüşüldü.
Yapılan toplantıda, AK Partili üyelerin İmamoğlu'nun teklifine karşılık olarak Akbil ücretini 40 TL'ye indirme teklifinde bulundukları öğrenildi.
Öyle bedavadan söz vermek yok
Sunum sırasında AK Parti Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım indirimi hakkındaki vaatlerini hatırlatarak, "Öyle bedavadan söz vermek yok. Hatta biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanımızın verdiği sözü, 50 TL değil, önümüzdeki mecliste 40 lira olarak getireceğiz. Hadi yapın da görelim" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu sözler üzerine, "Biz bunu 50 TL diye söylerken, sizin 40 lira teklifinizi de çok nüktedan bulduk. Neyse orta yolu buluruz. Yeter ki gençler, kadınlar gençler faydalansın" şeklinde yanıt verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
26 Nisan 2019 00:03
|Aç kurt şehir merkezine indi
25 Nisan 2019 21:54
|Denizdeki turuncu renk tüm sahili sardı
25 Nisan 2019 19:47
|Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
23 Nisan 2019 21:43
|İçinde 14 kişi vardı! Kabusu yaşadılar
23 Nisan 2019 19:14
|Aynı evden 5. kez 2 kamyonet çöp çıkarıldı
23 Nisan 2019 10:06
|Bu pazar döviz kuruna meydan okuyor
23 Nisan 2019 09:45
|Kar yağışı öğleden sonra başladı, aralıksız sürüyor
21 Nisan 2019 22:06
|Kanalizasyon çalışmasında tarihi eser bulundu
21 Nisan 2019 22:01
|Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
21 Nisan 2019 21:51