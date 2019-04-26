Doğu kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı
|26 Nisan 2019 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz'in batısında toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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