Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, ramazan pidesinin fiyatının 2.5 lira olacağını söyledi
|26 Nisan 2019 07:25
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Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 25 zammın nedenlerini ve diğer illerdeki ekmek fiyatlarına dair fiyatların seyrini Bloomberg HT'ye değerlendirdi.
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmadan dolayı ekmeğin hammaddesi unda da bir fiyat artışı meydana geldiğine dikkat çeken Kavuncu, zammın gerekli olduğunu belirtti.
"Şu anda tüm Türkiye'de ekmek fiyatlarının zamlanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere Orta Anadolu'da bu çalışmalar yapılıyor" diyen Kavuncu, ramazan pidesi fiyatıyla ilgili de bilgi verdi.
Kavuncu, "Ankara'da 2.5 TL olacak ramazan pidesi. Çok da bir zam yapmadık" dedi.
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