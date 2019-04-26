Ovaköy kapısı yakında açılıyor

Irak'ın başkenti Bağdad'da düzenlenen "Türkiye-Irak İnşaat Forumu" sonrası açıklamalarda bulunan Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Türkiye ile Irak arasında yeni sınır kapısının açılmasına ilişkin, "Bu meseleyle ilgili Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma bakanlıklarıyla Gümrük Dairesi'nden isimlerin yer aldığı heyetler kuruldu. Çalışmalar sürüyor ve gelişmeler iyi yönde ilerliyor. Yeni sınır kapısının yakında açılacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

13 MİLYAR DOLARLIK TİCARET VAR

Ticari ilişkileri de değerlendiren Ani, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin iyi seviyede olduğunu ve 2018'de yaklaşık 13 milyar doları bulan ortak ticaret hacminin bu yıl daha artacağını söyledi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadele sonrası Irak'ın bölgede iktisadi olarak yerini almaya başladığını dile getiren Ani, şunları kaydetti:

"Türkiye ile güçlü ticari ve iktisadi ilişkilerimizi sürdürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Ankara ziyareti sırasında Türkiye Ticaret Bakanlığıyla verimli görüşmelerimiz oldu. Nitekim bugün Irak'ta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketi var." Ani ayrıca Irak'a giren Türk ürünlerinin kaliteli olduğunu ve halkın da özellikle bu ürünleri tercih ettiğini vurguladı.

BARIŞ EKONOMİSİ İNŞAATA YARAYACAK

Forumda konuşan bir diğer isimde Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün oldu. Yenigün, Irak'a geleceğin yakın iş birliği ortağı gözüyle baktıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönem devreye girecek barış ekonomisinin, ülke ve bölge kalkınması açısından önemli iş fırsatları yaratacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.