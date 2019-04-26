1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esnafa yeni strateji geliyor

Hükümet, 2019-2023 dönemini kapsayan beş yıllık yeni Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Eylem Planı için harekete geçti. Milyonlarca esnafı ilgilendiren plan kapsamında, zorunlu prim gün sayısını dolduranların yaşlılık sigortası ödemesinin isteğe bağlı hale getirilmesi öngörülüyor. Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla geriye dönük doğum borçlanması da hedefler arasında
 26 Nisan 2019 08:00
Yazdır
Esnafa yeni strateji geliyor

Mevcut işyerleri ve imalathanelerin fiziki şartları ile makine ve teçhizatının iyileştirilmesine yönelik destekler geliştirilecek.


Mevcut işyerleri ve imalathanelerin fiziki şartları ile makine ve teçhizatının iyileştirilmesine yönelik destekler geliştirilecek.


Hükümet yapısal reformlar için adım atmaya hazırlanırken Ticaret Bakanlığı da milyonlarca esnafı ilgilendiren ve 2019-2023 dönemini kapsayan beş yıllık yeni Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Eylem Planı için kolları sıvadı. Görüşe açılan plan taslağında çarpıcı hedefler yer alıyor. Zorunlu prim gün sayısını dolduranların yaşlılık sigortası ödemesi isteğe bağlı hale getirilmesi öngörülüyor. Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla geriye dönük doğum borçlanması da hedefler arasında.

BEŞ BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Eylem Planı, 'İş ve yatırım ortamına ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi, mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi, finansmana ve uluslararası pazarlara erişimin kolaylaştırılması, yenilikçiliğin özendirilmesi ve ahilik kültürünün yaşatılması ve yaygınlaştırılması" başlıklarından oluşuyor. Plan taslağından önemli bazı başlıklar şöyle:

KURULUŞLAR YENİDEN GÜNCELLENECEK

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının hizmet kalitelerinin artırılması, kurumsal alt yapıları ile organizasyon yapılarının güçlendirilmesine yönelik olarak esnaf ve sanatkar meslek kurulları mevzuatı yeniden düzenlenecek. İlgili kesimlerin görüşleri alınarak oluşturulan mevzuat çalışmasının yasalaşarak hayata geçirilmesi sağlanacak.

PERAKENDE BİLGİ SİSTEMİ

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde Perakende Bilgi Sistemi kurulacak.

PRİM GÜN KOLAYLIĞI

Zorunlu prim gün sayısını dolduranların yaşlılık sigortası ödemesi isteğe bağlı hale getirilecek. Prim ödeme gün sayısı şartını sağlamalarına rağmen emeklilik yaş sınırı doldurmadıkları için yani iki şartı aynı anda yerine getirmediklerinden bazı esnaf ve sanatkarlar emekli olamamakta ve prim ödemeye devam etmektedirler. Bu durum prim gün ödemesini yaş haddinden önce tamamlayanlar açısından mağduriyet oluşturmaktadır. Bu yüzden zorunlu prim gün sayısını dolduranların yaşlılık sigortası ödemesinin isteğe bağlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Bunun için ilgili kurumların temsilcilerinden çalışma grupları oluşturulacak.


Fiziki iyileştirme ve makine desteği

Mevcut işyerleri ve imalathanelerin fiziki şartları ile makine ve teçhizatının iyileştirilmesine yönelik destekler geliştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bir kısmı faaliyetlerini uygun olmayan işyerleri ve imalathanelerde sürdürdüğü tespit edildi.

Geriye dönük doğum borçlanması
Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla geriye dönük doğum borçlanmasına imkan getirilecek. Kadınların ilk sigortaya başladığı tarihten itibaren geriye dönük olarak doğum ve bakım süreleri kapsamı kadar emekliliğinin geriye çekilmesi faydalı olacaktır.
Çıraklığa teşvik çalışması
Çıraklık sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik tanıtım çalışmaları yapılacak. Çıraklık eğitiminin, pratik eğitimde uygulama ve mevzuattan kaynaklanan aksaklıklar belirlenerek sorunların çözümü için çalışmalar hayata geçirilecek.
Yurt dışına ahilik kültürü
Ahilik kültürünün ülkemizde ve dünyada bilinirliğini artırmak üzere Ahilik Haftası kutlama programlarının etkinliği artırılacak. Bunun için etkinlik yapılacak ülkeler belirlenecek. Ülkeler bazında uygulanacak programlar belirlenip yurt dışı etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Esnaflar dünyaya açılacak
Esnaf ve sanatkarların uluslararası pazarlara açılması ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Hedef kitle üzerinde ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik pilot olarak fuar katılımı, iş forumları, markalaşma ve tasarım gibi alanlarda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Coğrafi bilgi sistemi kuruluyor
E-ticaret alanında esnaf ve sanatkarlara yönelik eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek. İşyeri açılışlarında esnaflara yol gösterici niteliğinde 'Coğrafi Bilgi Sistemi' kurulacak. Mevcut işyerlerinin coğrafi koordinatlarının bir veri tabanında kaydedilerek yeni işleri açan esnafa tavsiye niteliğinde rapor üretilmesi ve rehber hazırlanması faydalı olacağı düşünüyor.

Finans eğitimi verilecek
Esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri bünyesinde, esnaf ve sanatkarlara kamusal destekler ve bunlara başvuru süreçleri, ihracat süreçleri hakkında danışmanlık ve bilgi desteği sağlayacak birimler oluşturulacak. Esnaf ve sanatkarların yüzde 71'inin finansman ihtiyacını karşılamak için kredi kartı kullandığı, yüzde 55'nin ise diğer banka kredilerinden faydalandığı belirtiliyor.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
26 Nisan 2019 15:08		 'Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı'
26 Nisan 2019 14:22
Markette 11 üründe düşüş, 23 üründe fiyat artışı oldu
26 Nisan 2019 13:33		 'Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda'
26 Nisan 2019 12:47
Irak'ı Türkler imar edecek
26 Nisan 2019 09:05		 Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
26 Nisan 2019 08:48
Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!
26 Nisan 2019 08:30		 TAV'dan 24 milyon avro kar
25 Nisan 2019 20:37
Balık av sezonu bitti, fiyatlar yükseldi
25 Nisan 2019 20:19		 Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu
25 Nisan 2019 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı16:14 - O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak16:09 - HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına bayan diyen yazar 4
dahası var 1
bbc 1
zimbabwe 1
cıdığı kurmak 1
bana göre hava hoş 4
cmd 1
hop hoop temas yok demek 4
beni böyle sev seveceksen 1
alarko 1
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam