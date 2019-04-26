Öcalan'a 'Sayın' dediği için pişman değilmiş
|26 Nisan 2019 07:50
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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Demirtaş ile avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Demirtaş, terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve yasa dışı KCK yapılanmasına destek verdiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan fezlekeye karşı savunmasında, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" ve "Kürt halk önderi" dediği için suçlandığını belirtti.
Demirtaş, barış sağlanması için Kandil ve İmralı'ya yaklaşık 30 defa gittiğini, burada görüştüğü terör örgütü elebaşlarına "sayın" dediği için kendisine suç isnat edildiğini söyledi. Hakkında "suçu ve suçluyu övdüğüne dair" bir fezleke olduğuna da işaret eden Demirtaş, Öcalan'a "sayın" diye hitap etmesinin suç olmadığını iddia etti. Öcalan'a "sayın" dediği için pişman olmadığını ifade eden Demirtaş, bundan geri adım atmayacağını dile getirdi.
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