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İki bin yetkili isme kripto haberleşme

Üst düzey devlet yetkilileri, terörle mücadele gibi gizli konuları artık kriptolu 'Muhatap' uygulaması aracılığıyla görüşecek
 26 Nisan 2019 08:05
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İki bin yetkili isme kripto haberleşme

İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan üst düzey yetkililer ile valiler, kaymakamlar, emniyet personeli ve askeri personel için kriptolu 'Muhatap' uygulaması geliştirildi. Programla uçtan uca sesli, görüntülü haberleşme ile konferans görüşmesi yapılırken, ayrıca resim, video ve dosya paylaşımı da gerçekleştirilebiliyor. Uygulamada ayrıca, kullanıcıların çevrim içi olup olmadığı da görülebiliyor.

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Bakanlık program güvenliğini had safhada tuttu. Bu kapsamda dört kurum tarafından incelenen programın açıkları titizlikle incelenerek giderildi. Programı kullanacak olan yetkilere, kullanıcı adı ve şifre bilgisi Bakanlık tarafından gönderildi.

Toplamda dört bin kapasiteli uygulamada, üst düzey yöneticiler, valiler, kaymaklar, emniyet personelinden bin 200, Jandarma'dan 800, Sahil Güvenlik Komutanlığından 200 ve Bakanlık merkez birimlerinden bin 800 kişinin grupları belirlenerek kullanıcı kayıtları oluşturuldu. Sistem şu anda toplamda bin 971 kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yetkililer programla, başta terörle mücadele olmak üzere önemli birçok alandaki konularla ilgili görüşmeler gerçekleştiriyor.

YÜZDE 100 YERLİ YAZILIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhatap" uygulamasıyla ilgili olarak "Bugüne kadar 125 yazılımı kendi personelimizle, bakanlık bünyesinde ürettik. Kriptolu mesajlaşma programımız olan 'Myhatap' uygulaması, iletişim güvenliği anlamında bizlere ciddi avantaj sağlamaktadır" demişti.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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